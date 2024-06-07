США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів — AP

Сполучені Штати незабаром надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Зазначається, що до даного пакета мають увійти боєприпаси, які ЗСУ зможуть використовувати для ударів по загрозам всередині Росії для захисту міста Харкова.

Також пакет, ймовірно, включатиме системи ППО HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та деякі інші запасні частини та обладнання.

Раніше, 5 червня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні.

Також Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.