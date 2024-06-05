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Президент США Байден прибув до Франції — Reuters
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Президент США Байден прибув до Франції — Reuters

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Джо Байден
Президента США Джо Байдена зустрічають в аеропортe Париж-Орлі, Франція , 5 червня 2024 року. REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у супроводі своєї дружини Джилл сьогодні, 5 червня, прибув до Парижу. В аеропорту Орлі главу Америки зустрів прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей візит президента США пов'язаний 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Офіційні заходи до роковин так званого "дня D", розпочнуться у четвер, 6 червня.

Зазначається, що Байден пробуде у Франції п'ять днів і має зустрітись із главою Франції Емманюелем Макроном, президентом України Володимиром Зеленським, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Також відомо, що 7 червня президент Франції Макрон зустрінеться з Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там він має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський має намір приїхати у Францію на День висадки десанту у Другій світовій війні, а потім вирушити в Італію на саміт "Великої сімки". Під час поїздок проситиме в партнерів НАТО збивати російські ракети та фінансувати Україну із заморожених активів РФ.

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