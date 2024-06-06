Рада закликала уряди і парламенти підтримати Саміт миру

Верховна рада України у четвер, 6 червня, ухвалила звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей на підтримку Глобального саміту миру.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Так, виходячи з необхідності відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації, парламентські асамблеї:

сприяти участі лідерів держав, запрошених на Глобальний саміт миру, що відбудеться 15-16 червня 2024 року в Бюргенштоці, Швейцарська Конфедерація, та продемонструвати таким чином свою відповідальну позицію, прагнення до відновлення справедливого миру і поваги до Статуту ООН; засвідчити єдність та рішучість у справі захисту цілей та принципів Статуту ООН та протидіяти деструктивним діям російської федерації, що спрямовані на розкол міжнародної спільноти для її примусу до згоди з окупацією та анексією українських територій та прийнятністю досягнення політичних цілей силовим шляхом; підтримати Формулу миру президента України Володимира Зеленського (Українську формулу миру) як комплексний, ефективний та реалістичний мирний план та долучитися до підготовки спільної мирної рамки, що має покласти край російській збройній агресії проти України; протидіяти спробам держави-агресора “легітимізувати” вчинені нею порушення цілей та принципів Статуту ООН, визнаючи право України на боротьбу проти збройної агресії до повного відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України; відмовитися від будь-якої підтримки так званих “мирних ідей”, що, фактично, пропонують погодитись з діями держави-агресора та завершити російську збройну агресію проти України за рахунок компромісів та поступок агресору, нехтуючи фундаментальними принципами Статуту ООН.

“Парламент висловлює щиру вдячність іноземним державам, які надають оборонну, фінансову, гуманітарну допомогу Україні, а також всебічну підтримку громадянам України, які внаслідок російської збройної агресії проти України отримали прихисток на їхній території”, — написав Железняк.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: