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Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія"
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Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія"

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Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія"
Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія". Фейсбук Сергія Жадана

Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія".

Про це Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл", — написав Жадан зранку 6 червня.

Раніше письменник Сергій Жадан провів у київському Палаці Спорту один з наймасштабніших поетичних вечорів, презентувавши свою збірку "Усі вірші". У ній зібрано близько 700 поетичних текстів на 1400 сторінках, усі вони написані протягом 30 років — від 1993 до 2023. За словами організаторів, прийшли на захід близько 4 тисяч людей.

Жадан тоді зазначив, що усі кошти з концерту передадуть для ЗСУ, зокрема на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Хто такий Сергій Жадан

Це письменник, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

Серед його найвідоміших книг: романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат" і поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка" та інші.

Брав активну участь у харківському Євромайдані та виступав за звільнення з російського ув'язнення режисера Олега Сенцова.

З початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

У 2022 році комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung внесло Жадана до рейтингу культурних діячів 2022 року. Також у 2022 році він отримав Премію миру німецьких книгарів, а польська Gazeta Wyborcza назвала його "Людиною року". У червні 2022-го письменник отримав Літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку за англомовний переклад роману "Інтернат".

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