Письменник Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія".

Про це Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл", — написав Жадан зранку 6 червня.

Раніше письменник Сергій Жадан провів у київському Палаці Спорту один з наймасштабніших поетичних вечорів, презентувавши свою збірку "Усі вірші". У ній зібрано близько 700 поетичних текстів на 1400 сторінках, усі вони написані протягом 30 років — від 1993 до 2023. За словами організаторів, прийшли на захід близько 4 тисяч людей.

Жадан тоді зазначив, що усі кошти з концерту передадуть для ЗСУ, зокрема на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Хто такий Сергій Жадан

Це письменник, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

Серед його найвідоміших книг: романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат" і поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка" та інші.

Брав активну участь у харківському Євромайдані та виступав за звільнення з російського ув'язнення режисера Олега Сенцова.

З початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

У 2022 році комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung внесло Жадана до рейтингу культурних діячів 2022 року. Також у 2022 році він отримав Премію миру німецьких книгарів, а польська Gazeta Wyborcza назвала його "Людиною року". У червні 2022-го письменник отримав Літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку за англомовний переклад роману "Інтернат".