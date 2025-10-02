Стівен Кінг — найбільш заборонений автор у школах США

Книги американського письменника жахів Стівена Кінга в США зазнали цензури 206 разів, це 87 творів. Це найбільше для Штатів.

Про це йдеться у свіжому звіті американського PEN.

Так, книги Кінга зазнали цензури 206 разів. Серед усіх його 87 творів, які потрапили під обмеження, — "Керрі" та "Протистояння".

Найбільш забороненим твором серед усіх авторів PEN визнав антиутопію Ентоні Берджесса "Механічний апельсин" (23 вилучення).

"Оскільки заборони на книги продовжують поширюватися з безпрецедентною швидкістю, група письменників закликає громадськість висловитися на захист свободи читання на публічних заходах по всій країні протягом Тижня заборонених книг та після нього", — звернув увагу клуб.

В США можуть вилучити книги з бібліотек та класів державних шкіл, якщо у змісті книжки є питання — від сексуальності та раси, расизму та історії чорношкірих до ЛГБТК+ ідентичності.

І близько 80% заборон Кінга є лише у трьох штатах: у Флориді, Техасі та Теннессі.

"Його книги часто знімають з полиць, коли об'єктом заборони стають «дорослий» контент або книги з «сексуальним змістом» — ці заборони в більшості стосуються контенту, пов'язаного з ЛГБТК+, а також книг про расу, расизм і людей кольорової шкіри, але також зачіпають такі твори, як книги Стівена Кінга", — каже авторка звіту Кейсі Міхан.

Про автора

Стівен Едвін Кінг (нар. 21 вересня 1947 року) — американський письменник, відомий як "король жахів".

Хоча його найбільше знають за романами у жанрі горору, він також працює з трилером, детективом, фантастикою та фентезі.

Дебютний роман "Керрі" (1974) приніс йому успіх, а його твори лягли в основу культових екранізацій, зокрема "Сяйва", "Мізері", "Втечі з Шоушенка" та "Зеленої милі".

Кінг публікувався під псевдонімом Річард Бахман, співпрацював із Пітером Страубом і власними синами Джо Гіллом та Овеном Кінгом.

Серед його нагород — Медаль за визначний внесок в американську літературу (2003) та Національна медаль мистецтв США (2014).