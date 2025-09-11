Американський історик та письменник Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса у 2025 році.

Про це повідомляє PEN Ukraine.

Премію Василя Стуса присуджують щорічно письменникам за вклад в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Отримати премію можуть також іноземні автори.

"Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся", — сказав Тімоті Снайдер у своїй промові.

Вручав нагороду Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, президент PEN Ukraine, голова журі Премії імені Стуса.

"Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, — і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія — також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку", — зазначив Володимир Єрмоленко.

Тімоті Снайдер — дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту. Є автором та упорядником двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера — книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.

Премію Василя Стуса у 2025 році вручили вже у 36 раз. З моменту створення премії її отримало понад 70 митців.