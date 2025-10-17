Помер письменник Юрій Тарнавський

У США помер український та американський письменник, перекладач та лінгвіст-кібернетик Юрій Тарнавський.

Про це у Facebook повідомила його дружина.

"Його вже немає з нами... 14 жовтня 2025 року..." — написала вона.

Хто такий Юрій Тарнавський

Юрій Тарнавський (1934, Турка, Львівська область) — український поет та прозаїк, один із засновників Нью-Йоркської Групи, та співзасновник і співредактор її літературно-мистецького річника "Нові Поезії".

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934-ого року в місті Турка на Бойківщині. Його мати була учителькою, а батько учителем і директором школи.

Після війни проживав у таборі для переміщених осіб у Новому Ульмі, де й відвідував українську і німецьку гімназії. Закінчив середню освіту екстерном у Мюнхені, перед виїздом до США в 1952-ому році.

З родиною осів у Ньюарку. Там Ю. Тарнавський відвідував Ньюаркський Коледж Інженерії, в якому студіював електронну інженерію. Закінчив ці студії 1956 року зі ступенем BSEE, і почав працювати у компанії IBM. Пропрацював там до 1992 року.

Працював над процесуванням природних і розробкою штучних мов, як також і в ділянці штучного інтелекту, над експертними системами. Він також є автором численних публікацій на кібернетичні й лінґвістичні теми.

Після звільнення з IBM у 1992 році став професором української літератури та культури у відділі слов'янських мов Колумбійського університету в Нью-Йорку, а також членом Гаріманського Інституту Колумбійського університету. Як професор української літератури та культури у Колюмбійському університеті, Тарнавським був співкоординатором української програми (1993–1996).

На пенсію з Колумбійського університету Тарнавський пішов у 1996 році. Тарнавський присвятив багато енергії перекладацькій праці з української мови на англійську та з різних мов на українську. Його власні твори були перекладені на англійську, французьку, єврейську, німецьку, польську, португальську, румунську і російську мови.

Поезія:

"Життя в місті" (Нью-Йорк, 1956)

"Пополудні в Покіпсі" (Нью-Йорк, 1960)

"Ідеалізована біографія" (Мюнхен, 1964)

"Спомини" (Мюнхен, 1964)

"Без Еспанії" (Мюнхен, 1969)

"Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему" (Нью-Йорк, 1970)

"This Is How I Get Well / Ось, як я видужую" (Мюнхен, 1978) — двомовне видання англійською й українською мовами.

"Оперене серце" (журнал "Сучасність", Мюнхен, 1986), поема

"У ра на", поема (Харків – Нью-Йорк, 1992).

Проза:

"Шляхи", роман (Мюнхен, 1961)

"Meningitis", a work of fiction (Нью-Йорк, 1978) — англійською мовою.

"Three Blondes and Death", a novel (Нью-Йорк, 1993) — англійською мовою.

"Не знаю", вибрана проза (Київ, 2000)

Короткі хвости. Кавалки. (Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 292 с.) – збірка оповідань-автоперекладів із англійської мови (в оригіналі Short Tails).

Like Blood In Water Tuscaloosa, Alabama: The University of Alabama Press, 2007.

П'єси: