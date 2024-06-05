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Україна ніколи не мала заборон збивати літаки РФ над російською територією — Кірбі
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Україна ніколи не мала заборон збивати літаки РФ над російською територією — Кірбі

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Україна ніколи не мала заборон збивати літаки над територією РФ — Кірбі
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Фото: AP

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Збройні сили Україні ніколи не мали обмежень для того, щоби використовувати американську зброю для збиття російських літаків, навіть якщо ті перебувають на території Росії.

Про це речник сказав 3 червня на підготовчому брифінгу перед поїздкою президента США Джо Байдена до Франції.

У Кірбі запитали, чи часткове зняття обмежень щодо використання зброї США на території Росії дає Україні свободу збивати російські літаки, які запускають авіабомби з російської території.

"Я хочу зауважити — виникла певна плутанина щодо цього: ніколи не існувало обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу з початку вторгнення", — пояснив посадовець.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

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