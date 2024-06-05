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Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України
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Міністри фінансів Єврогрупи підтвердили "непохитну підтримку" України

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Паскаль Донохью
Президент Єврогрупи, міністр державних витрат і реформ Ірландії Паскаль Донохью. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Міністри фінансів Єврогрупи під час зустрічі у межах підготовки до саміту лідерів G7 підтвердили "непохитну підтримку" України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської ради.

"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку України та залишаємося рішуче налаштовані допомогти Україні задовольнити її потреби у фінансуванні", — сказав президент Єврогрупи, міністр державних витрат і реформ Ірландії Паскаль Донохью.

Він також зазначив, що учасники зустрічі нагадали про ухвалене минулого місяця одностайне рішення всіх держав-членів ЄС направити доходи, отримані від заморожених російських активів у Європі, на користь України.

Раніше повідомлялось, що країни G7 обговорюють можливість надання Україні кредиту, який погашатиметься завдяки доходам від заморожених російських активів.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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