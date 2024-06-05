Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який в 15 травня пережив замах, сьогодні, 5 червня, оголосив про наміри вже за кілька тижнів повернутись до роботи.

Про це глава словацького уряду заявив у своєму відеозверненні, яке опубліковано у Facebook.

Фіцо розповів, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й нині він перебуває на домашньому лікуванні й додав, що зможе повернутися до роботи на "рубежі червня-липня".

Прем'єр також підкреслив, що не "відчуває ненависті" до чоловіка, який в нього стріляв.

"Мені пора зробити перший крок. І це — прощення. Я не відчуваю ненависті до незнайомця, який стріляв у мене. Я також не буду вживати юридичних заходів та не вимагатиму від нього компенсації за завдану шкоду. Я прощаю його і дозволяю йому розібратися, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", — сказав Фіцо.

Він також заявив, що, "антидержавні ЗМІ" будуть "баналізувати" цей замах.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.