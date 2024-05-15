У прем'єра Словаччини Фіцо стріляли на виїзному засіданні уряду, він у лікарні

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли під час виїзного засідання уряду. З пораненням його доправили до лікарні. Нападника затримали.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, aktuality.sk.

Як пише видання, після засідання уряду в середу в Гандлові пролунали постріли. Стріляли у прем'єра Фіцо. Пізніше інформацію про постріли у прем'єр-міністра підтвердив речник міністерства внутрішніх справ країни Матей Нойман.

"Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрільця вдалося заспокоїти", — описав інцидент журналіст Даніель Вражда.

Як повідомляє джерело aktuality.sk, стрілка затримали.

Чоловіка затримують після інциденту зі стріляниною в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після засідання словацького уряду в місті Гандлова, Словаччина, 15 травня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

Чоловіка затримують після інциденту зі стріляниною в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після засідання словацького уряду в місті Гандлова, Словаччина, 15 травня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

Зазначається, що лише кілька людей чекали на майданчику біля будинку культури в Гандлові. Ще до прем’єр-міністра до них приходили інші члени урядового кабінету. Вони потиснули руки присутнім, але з ними нічого не сталося. Після стрілянини з місця події евакуювали трьох міністрів.

За інформацією Aktualít, серед тих кількох людей, які чекали на прем’єр-міністра Фіцо в Гандловій, ніхто з них не свистів і не вигукував антиурядових гасел. Лише один чоловік тримав плакат проти влади.

Стрілянина сталася, коли Фіцо підійшов потиснути руку людям, що зібралися.

Як пише spravy.pravda.sk, прем'єр отримав поранення в живіт і груди. Нібито нападник перед своїм вчинком крикнув йому "Робо, йди сюди", і тоді почалася стрілянина.

Як повідомляє портал Plusky, стан Роберта Фіцо дуже важкий. Портал стверджує, що в Фіцо влучили від двох до трьох куль. Повідомляється, що було зроблено до п'яти пострілів.

"Вони завантажили його в машину і відвезли в лікарню", — розповів очевидець.

"Я бачив, як йому стріляли в груди", — сказав інший свідок. Попередня інформація була про постріл у черевну порожнину.

Як повідомили Dennik N. кілька джерел, життя Роберта Фіцо після замаху перебуває поза небезпекою. У нього поранення живота і, ймовірно, рук і ніг.

Співробітники служби безпеки саджають прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в автомобіль після інциденту зі стріляниною, після засідання словацького уряду в місті Гандлова, Словаччина, 15 травня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

Повідомляється, що прем'єр-міністра гелікоптером везуть до лікарні в Банській Бистриці.

Віце-спікер парламенту Любош Блага заявив, що засідання Національної ради Словацької Республіки призупинено на невизначений термін через стрілянину в прем'єр-міністра.

Генпрокурор Марош Жилінка засудив напад на прем'єр-міністра та вважає його неприйнятним.

"Я вважаю його кульмінацією тих настроїв, які виховуються в суспільстві. Це прояв ненависті, це прояв нападу не лише на людину, а як напад на прем'єр-міністра, а також на саму суть державності", — зазначив Жилінка.

За його слвоамми, винний має бути безкомпромісно та справедливо покараний. Він побажав прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила сьогоднішній напад на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

"Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу", — повідомили в пресслужбі палацу.

Як реагують на напад на Фіцо у світі

"Я рішуче засуджую жорстокий напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо", — наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що її думки з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною.

Уряд Словаччини збирався в Гандлові, за 190 км на північний схід від Братислави, в рамках туру по регіонах країни після приходу до влади наприкінці минулого року.

Доповнюється...