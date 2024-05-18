Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суд відправив під варту нападника, який стріляв у прем'єра Словаччини Фіцо
СловаччинаПОЛІТИКАКРИМІНАЛСудПодіїПолітика

Суд відправив під варту нападника, який стріляв у прем'єра Словаччини Фіцо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Замах на Роберта Фіцо
Поліцейські охороняють територію, очікуючи, поки підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо буде доставлений до суду 18 травня 2024 року. AP Photo/Tomas Benedikovic

Суд у Словаччині сьогодні 18 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

Зазначається, що Цинтула був взятий під варту через побоювання, що він може втекти або вчинити повторний злочин.

Водночас суддя не прийняв письмову обіцянку обвинуваченого та відхилив пропозицію про нагляд офіцера пробації та медіації.

Як пише Pravda, наразі рішення суду не є остаточним.

Раніше сьогодні видання Aktuality повідомило, що стан Роберта Фіцо оцінюється як стабільний, але важкий. За словами міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка, Фіцо через поранення відчуває сильний біль, а його транспортування до Братислави найближчими днями неможливе.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Словаччина, Фіцо, замах, нападник
Словацька поліція висунула обвинувачення чоловікові, який стріляв у Фіцо
Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністру Словаччини Фіцо зробили операцію після стрілянини. Він у свідомості
Європейські політики засудили напад на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо
Європейські політики, Байден і Путін засудили напад на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо
На початок