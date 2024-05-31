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Словацького прем'єра Роберта Фіцо перевели з лікарні додому
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Словацького прем'єра Роберта Фіцо перевели з лікарні додому

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Роберт Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до штаб-квартири своєї партії після закриття виборчих дільниць 30 вересня 2023 року у Братиславі, Словаччина. AP

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перевели з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу.

Про це повідомляє місцевий портал Dennik N.

Джерела видання розповіли, що Фіцо продовжить лікування вдома. Скільки займе повне відновлення, не уточнюється. Навколо будинку політика посилили патрулі охоронців та поліцейських.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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