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У МЗС прокоментували заяви Китаю щодо плану вирішення російсько-української війни
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У МЗС прокоментували заяви Китаю щодо плану вирішення російсько-української війни

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Міністерство закордонних справ України
Будівля МЗС України у Києві, ілюстративне фото. УНІАН

Участь Китаю у Глобальному саміті миру у Швейцарії могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. Це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю.

Таку заяву зробило українське дипломатичне відомство після заяв міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що їхній план проведення мирного саміту за участі Росії підтримали понад два десятки країн.

"Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", — підкреслили в українському МЗС.

Наголошується, що Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир.

У МЗС вважають, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

"Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського", — підсумували в міністерстві.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив журналістам у вівторок, 4 червня, що понад два десятки країн висловили підтримку бачення Пекіна щодо вирішення російсько-української війни. Ван сказав, що 26 країн погодилися приєднатися — або шукають способи приєднатися — до "спільних домовленостей", яких досягли Китай і Бразилія у вирішенні війни в Україні.

2 червня Зеленський на азійському саміті з питань безпеки заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участі в швейцарському саміті миру. Пекін це заперечив. У МЗС Китаю раніше заявляли, що Глобальний саміт миру не відповідає вимогам Китаю, які, зокрема, передбачають участь у заході Росії.

24 травня Бразилія та Китай досягли низки спільних домовленостей щодо шляху врегулювання війни в Україні. Зокрема дві країни закликають до проведення міжнародної мирної конференції за участі Росії та України для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

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