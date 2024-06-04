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49% німців підтримують удари з боку України по території РФ західною зброєю — опитування
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49% німців підтримують удари з боку України по території РФ західною зброєю — опитування

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49% громадян Німеччини вважають, що Україні слід дозволити використовувати західну зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії. При цьому 44% так не вважають.

Про це свідчать результати опитування Forsa для видань RTL/ntv.

Зазначається, що опитування показало відмінності між Сходом і Заходом Німеччини: у той час, як 52% західних німців виступають за те, щоб дозволити Україні використовувати західну зброю для атак по території Росії, 62% східних німців виступають проти цього.

Відмінності ще більші серед прихильників політичних партій. Зокрема прихильники "зелених" і "Вільної демократичної партії" найчастіше виступають "за" (по 70%), тоді як прихильники "Альтернативи для Німеччини" (68%) і "Альянсу Сари Вагенкнехт" (75%) найчастіше виступають "проти".

Ці дані для тренд-барометра RTL/ntv були зібрані інститутом дослідження ринку та громадської думки Forsa за дорученням RTL Deutschland у період з 31 травня по 3 червня. Було опитано 1001 громадянина Німеччини.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

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