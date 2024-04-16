ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України і закликала передати Києву заморожені активи РФ.

Про це повідомила пресслужба Верховної ради.

"Сьогодні ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію "Підтримка відновлення України". Зокрема, Асамблея закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи; закликала держави-члени Ради Європи та держави, що не є членами Ради Європи, які володіють російськими державними активами, активно співпрацювати у якнайшвидшій передачі цих активів до створеного міжнародного компенсаційного механізму", — йдеться у повідомленні.

Також ПАРЄ закликала до створення міжнародного трастового фонду, куди будуть депоновані всі російські державні активи, що перебувають у володінні держав-членів та не членів Ради Європи.

Як пише Укрінформ, за резолюцію ПАРЄ проголосували 134 учасники засідання, проти — жоден.

Члени Асамблеї закликали усі країни, де РФ має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України.

У резолюції зазначається, що, оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає "трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури", країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду.

"Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у реєстрі", — йдеться в документі.

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами РЄ, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією РФ.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною РФ.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України.