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Никифоров: Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії. У якому форматі
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Никифоров: Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії. У якому форматі

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Никифоров: Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні під час зустрічі у Римі, 13 травня 2023 року. AP

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи Семи (G7) в Італії, який відбудеться 13-15 червня. Це буде або онлайн, або особисто.

Про це речник президента Сергій Никифоров повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Або онлайн, або фізична присутність президента там буде. Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки", — сказав Никифоров.

Він додав, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них. За словами Никифорова, це також було предметом обговорення між Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції "Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", — сказав Никифоров.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії. Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.

Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.

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