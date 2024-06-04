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Сили ППО знищили дві ракети "Іскандер-К" і два безпілотники
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Сили ППО знищили дві ракети "Іскандер-К" і два безпілотники

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Робота ППО
Робота ППО. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Уночі 4 червня 2024 року Росія завдала удару двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та чотирма дронами. Сили ППО знищили обидві ракети і два дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

Дніпропетровщину атакували ракетами, випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

"Крім того, близько опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", — йдеться у повідомленні.

Вранці 4 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили дві ракети. Внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа,  поранені місцеві мешканці, серед яких є діти.

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