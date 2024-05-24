Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Байден може пропустити Глобальний саміт миру заради збору коштів у Голлівуді
Вибори у СШАДжо БайденСвіт

Байден може пропустити Глобальний саміт миру заради збору коштів у Голлівуді

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі Групи семи в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до заходу, однак ані Байден, ані віцепрезидентка Камала Гарріс, за словами неназваних джерел видання, його не відвідають.

За графіком президента, Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Окрім Клуні та Робертс, до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Це рішення підкреслює, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії, намагаючись подолати перевагу колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах напередодні виборів у листопаді.

Bloomberg зазначає, що це також свідчить про песимізм щодо конференції, яку погодилася організувати Швейцарія після відвідин країни президентом Володимиром Зеленським у січні. Однак близько 70 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Раніше Байден викликав свого опонента Дональда Трампа на дебати на тлі президентських виборів, які мають відбутися восени цього року.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Внаслідок російського обстрілу у харківській друкарні згоріло 50 тисяч книжок
Внаслідок російського обстрілу у харківській друкарні згоріло 50 тисяч книжок
Малгожата Кідава-Блонська
В Україну прибула голова Сенату Польщі
У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби
У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби
Енергетика
В енергосистемі України дефіцит електроенергії. Діють графіки відключень світла

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Байден, Трамп, вибори у США
Президент США Байден викликав Трампа на передвиборчі дебати
Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз
Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз в Індіані
Трамп, США
Трамп зможе брати участь у президентських виборах. Верховний суд США ухвалив відповідне рішення
Джо Байден
POLITICO: Байден відсуває Україну на другий план у своєму виборчому порядку денному
На початок