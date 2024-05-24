Байден може пропустити Глобальний саміт миру заради збору коштів у Голлівуді

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі Групи семи в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до заходу, однак ані Байден, ані віцепрезидентка Камала Гарріс, за словами неназваних джерел видання, його не відвідають.

За графіком президента, Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів. Окрім Клуні та Робертс, до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

Це рішення підкреслює, що Байден перемкнувся на режим виборчої кампанії, намагаючись подолати перевагу колишнього президента Дональда Трампа в ключових штатах напередодні виборів у листопаді.

Bloomberg зазначає, що це також свідчить про песимізм щодо конференції, яку погодилася організувати Швейцарія після відвідин країни президентом Володимиром Зеленським у січні. Однак близько 70 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Раніше Байден викликав свого опонента Дональда Трампа на дебати на тлі президентських виборів, які мають відбутися восени цього року.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.