США допоможуть Україні з поставками Patriot

Сполучені Штати допоможуть Україні із поставками додаткових комплексів систем протиповітряної оборони "Patriot".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на платформі Х.

"Ми обговорили останні кроки щодо забезпечення доставки в Україну додаткових комплексів "Patriot". Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше розв'язати це питання", — написав Кулеба.

Керівник українського диппредставництва зустрівся із американським колегою Ентоні Блінкеном, де посадовці обговорили вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили підготовку до саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.