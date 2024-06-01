Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США допоможуть Україні з поставками Patriot
СШАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

США допоможуть Україні з поставками Patriot

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зенітно-ракетні системи Patriot у Польщі, 6 лютого 2023 року
Зенітно-ракетні системи Patriot у Польщі, 6 лютого 2023 року. Getty Images/Jaap Arriens/NurPhoto

Сполучені Штати допоможуть Україні із поставками додаткових комплексів систем протиповітряної оборони "Patriot".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на платформі Х.

"Ми обговорили останні кроки щодо забезпечення доставки в Україну додаткових комплексів "Patriot". Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше розв'язати це питання", — написав Кулеба.

Керівник українського диппредставництва зустрівся із американським колегою Ентоні Блінкеном, де посадовці обговорили вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили підготовку до саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Міністр оборони Ллойд Остін
Глава Пентагону: війна з Китаєм не є неминучою
Зеленський у Сінгапурі
Зеленський у Сінгапурі зустрінеться з Остіном: говоритимуть про використання зброї США на території Росії — Politico
Майкл Карпентер
З початку російського вторгнення США забезпечили близько 81 млрд доларів на підтримку Україні — Карпентер
США дозволили бити американською зброєю по Росії
США дозволили бити американською зброєю по Росії, Німеччина підтримала. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
На початок