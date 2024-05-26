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Польща не проти ударів українськими військовими по території Росії західною зброєю
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Польща не проти ударів українськими військовими по території Росії західною зброєю

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Getty Images

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виступає проти завдання Збройними силами України (ЗСУ) ударів по російській території західною зброєю.

Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Сікорський стверджує, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що робить для підтримки України. Хоч він сказав, що Росія здобувала переважно невеликі фронтові перемоги, Веймарська групаНеформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції. підтримала широкомасштабну спробу заповнити великі прогалини в оборонних можливостях ЄС, які утворилися наприкінці холодної війни.

"Росіяни атакують українські електромережі, її зернові термінали і газосховища, а також цивільну інфраструктуру. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує", — сказав Сікорський.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американській газеті The New York Times сказав, що Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту.

Нині в Україні є своє зброя, яку використовує для ударів по РФ. Проте Зеленський каже, що неодноразово звертався до президента США Джо Байдена та до лідерів багатьох країн за дозволом атакувати територію Росії західною зброєю.

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

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