Росія атакувала енергообʼєкти в пʼятьох областях України — Галущенко

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України. Наслідки обстрілів уточнюються.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", — написав міністр у своєму Facebook.

Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрили. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська) та через Нові мости та Хортицький район, повідомили в Патрульній поліції.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала Україну комбінованою атакою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет. Вибухи пролунали щонайменше у трьох областях, повідомили кореспонденти Суспільного.

Польські Збройні Сили в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну.