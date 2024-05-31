В Україні підвищують тарифи на світло

Кабінет міністрів України 31 травня ухвалив рішення підвищити ціни на електроенергію для населення. Це потрібно, щоби втримати та відновити енергосистему після обстрілів РФ.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

За рішенням уряду до 30 квітня 2025 року встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт•год.

Водночас так званий нічний тариф становитиме 2,16 грн за кВт•год — за ним електрику рахуватимуть, якщо в споживача встановлений двозонний лічильник.

Крім того, протягом опалювального періоду — з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року — передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки. Він становитиме 2,64 грн/кВт•год за умови, якщо споживання не перевищує 2000 кВт/год електроенергії на місяць протягом опалювального сезону.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що попередній тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн/кВт•год покривав лише третину реальної вартості електроенергії. В умовах складної економічної ситуації в Україні через війну не можна встановити ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня — а це майже 7,5 грн/кВт•год.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", — зауважив Галущенко.

У міністерстві також нагадали про субсидії для малозабезпечених та приблизно підрахували, що середнього щомісячного споживання електроенергії по 170 кВт•год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

З 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці березня 2024-го Галущенко заявляв, що Міненерго не розглядало питання про підвищення тарифів на електроенергію для українців, оскільки тоді у відомстві "не розуміли" масштабів пошкоджень після російських повітряних атак на енергооб'єкти України.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Із 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.