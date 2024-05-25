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Bloomberg: G7 визначають варіанти використання активів РФ на допомогу Україні
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Bloomberg: G7 визначають варіанти використання активів РФ на допомогу Україні

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Стяги країн Великої сімки
Прапори країн G7, ілюстративне фото. G7. Фото: AP

Міністри фінансів країн "Великої сімки" готують за підсумками зустрічі в Італії спільну заяву, у якій закладуть основу щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg.

"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України", — йдеться в проєкті комюніке.

У тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

Міністри фінансів G7 збираються обговорити Україну в суботу, 25 травня. Водночас міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях щодо російських активів. Вона підкреслила, що G7 ще не досягли мети, але вона оптимістично налаштована щодо спільного комюніке.

21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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