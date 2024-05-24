Загибель Раїсі: в Ірані опублікували попередній звіт про авіакатастрофу

Комісія з розслідування масштабів і причин аварії вертольота з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі не виявила зовнішнього впливу на борт.

Про це йдеться у попередньому звіті комісії, який оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил Ірану, передає іранське агентство IRNA.

У звіті зазначено, що вертоліт не відхилявся від запланованого маршруту і за півтори хвилини до аварії пілоти президентського гелікоптера спілкувалися з екіпажами двох інших машин групи. У розмовах диспетчерів з екіпажем також "нічого підозрілого не помітили".

"На уламках гелікоптера, що розбився, не виявили слідів вогнепальних куль або аналогічних пошкоджень. Вертоліт спалахнув після зіткнення з горою", — зазначили в Генштабі.

У звіті також зазначається, що для точного встановлення причин і передумов аварії гелікоптера Генштаб ЗС Ірану потребує більше часу, щоб зібрати й вивчити відповідні документи.

Що відомо про катастрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

19 травня на північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт "здійснив жорстку посадку" у гірському масиві. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки ЄС і Туреччини. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнили дощ і туман.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Що відомо про Раїсі

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Як відзначає ISW, Раїсі мав значну владу в режимі. Раїсі був заступником голови Асамблеї експертів — організації, яка конституційно відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Іранці переобрали Раїсі на посаду представника провінції Південний Хорасан у Асамблеї експертів під час нещодавніх виборів до Асамблеї експертів у березні 2024 року. Раїсі також займав численні посади. Він був членом Ради з оцінки доцільності та головою Вищої ради національної безпеки, Вищої ради культурної революції та Вищої ради з кіберпростору.