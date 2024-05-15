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Зеленський скасував запланований візит до Іспанії
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Зеленський скасував запланований візит до Іспанії

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Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на п'ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє EFE з посиланням на джерела в королівському палаці.

У палаці Сарсуела не пояснили причини скасування візиту, який мав стати першим візитом Зеленського до Іспанії, під час якого він мав зустрітися з президентом уряду Педро Санчесом для підписання угоди про безпеку.

За даними дипломатичних джерел, поїздку українського президента, яка також мала включати Португалію, скасували через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Однак через дві години на пресконференції в штаб-квартирі МЗС у Мадриді його глава Хосе Мануель Альбарес ухилився від підтвердження візиту Зеленського.

"Я не збираюся ні коментувати, ні підтверджувати, ні спростовувати будь-які переміщення президента Зеленського в будь-якій точці світу з міркувань безпеки, перш за все", – сказав він.

На цій же пресконференції глава МЗС Португалії Паулу Ранхель також заявив, що з міркувань безпеки нерозумно повідомляти подробиці про можливий візит Зеленського до Лісабона.

"Часто рішення про ці візити приймаються в останню хвилину, і тому не варто спекулювати", — сказав він.

Раніше El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

Джерела зазначили, що угода, ймовірно, визначить обсяг військової допомоги, яку уряд Іспанії готовий надати Києву в найближчі роки, хоча конкретна сума має відображатися щороку в загальному бюджеті держави.

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