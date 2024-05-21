Президент Володимир Зеленський вважає, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну. Він підкреслив, що одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

Таку думку глава держави висловив під час інтерв'ю агентству Reuters, коментуючи можливість завдання ударів по російських ракетах з повітряного простору країн-членів ЄС і НАТО.

"Коли летять ракети, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це атакою країн НАТО, залученням? Ні", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що повітряний простір Польщі вже перетинали ракети РФ.

"Перетин був, але вони (поляки — ред.) отримували сигнали, що не можна реагувати відповідно. Підіймались їхні літаки. Кожного разу, коли зараз російські ракети летять у напрямку західної частини України, де вони б'ють по газосховищах. Абсолютно зрозуміло, що коли ППО буде їх збивати, вони будуть падати всюди. Але якщо не збивати — вона може полетіти й впасти вже на території країни НАТО", — сказав президент.

За його словами, у тих регіонах в України немає достатньої кількості ППО, але у Польщі є літаки, яки не виконують своїх функцій.

"Вони не збивають ракету, яка потенційно може уразити газосховище. Або вони не збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голову цивільних громадян країни-члена Альянсу", — сказав Зеленський.

16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Дональда Туска, що одна із цілей РФ – газова інфраструктура на заході України. За словами глави України, успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Він наголосив тоді, що Україна і Польща мають знайти спосіб, як цьому протидіяти.

Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.