НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Bloomberg: G7 розглядає можливість надання Україні пакету допомоги на 50 млрд доларів
G7СШАДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаВійнаЕкономіка

Bloomberg: G7 розглядає можливість надання Україні пакету допомоги на 50 млрд доларів

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лідери країн Групи семи та ЄС
Лідери країн Групи семи (G7) та Європейського союзу, Хіросіма, Японія, 19 травня 2023 року. AP/Susan Walsh

Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи (G7) щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Планують залучити значну кількість від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За його даними, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні. Як зазначає агентство, переговори на цю тему "тривають складно", і укладення угоди може зайняти кілька місяців. Прессекретарі Міністерства фінансів США та Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.

"Ми обговорюємо це. В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 брали участь (у наданні допомоги — ред.), щоб США не робили це самостійно", — сказала глава Мінфіну США Джанет Єллен в коментарі Bloomberg.

Європейський союз, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів після початку вторгнення РФ в Україну. З них приблизно 5-6 мільярдів доларів знаходяться в Сполучених Штатах.

Згідно з фінансовими даними Euroclear за перший квартал 2024 року, близько 159 мільярдів євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у 557 мільйонів євро (601 мільйон доларів). Минулого року активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.

Російські суверенні активи, якими володіє компанія, можуть зрости до 190 мільярдів євро до 2028 року, оскільки вони стануть готівкою, наводить слова джерела агентство.

Що відомо про пакет допомоги від США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.

Топ дня
Українські військові
На фронті відбулося 134 боєзіткнення — Генштаб
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн
Зеленський на Хмельниччині
Зеленський не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
G7, Росія
Міністри енергетики країн G7 домовилися зменшити залежність від продукції, пов'язаної з цивільною ядерною енергетикою РФ
Дмитро Лубінець
До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей доєдналася ще одна держава — Лубінець
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс
G7 розглядає можливість використання заморожених російських активів для надання кредитів Україні — Reuters
Дмитро Кулеба
Кулеба завітає до Італії для участі в зустрічі "Групи семи"
На початок