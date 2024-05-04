Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи (G7) щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Планують залучити значну кількість від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За його даними, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні. Як зазначає агентство, переговори на цю тему "тривають складно", і укладення угоди може зайняти кілька місяців. Прессекретарі Міністерства фінансів США та Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.

"Ми обговорюємо це. В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 брали участь (у наданні допомоги — ред.), щоб США не робили це самостійно", — сказала глава Мінфіну США Джанет Єллен в коментарі Bloomberg.

Європейський союз, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів після початку вторгнення РФ в Україну. З них приблизно 5-6 мільярдів доларів знаходяться в Сполучених Штатах.

Згідно з фінансовими даними Euroclear за перший квартал 2024 року, близько 159 мільярдів євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у 557 мільйонів євро (601 мільйон доларів). Минулого року активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.

Російські суверенні активи, якими володіє компанія, можуть зрости до 190 мільярдів євро до 2028 року, оскільки вони стануть готівкою, наводить слова джерела агентство.

Що відомо про пакет допомоги від США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.