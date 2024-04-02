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Союзники розглядають переведення Української оборонної контактної групи під контроль НАТО. Що це означає
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Союзники розглядають переведення Української оборонної контактної групи під контроль НАТО. Що це означає

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Засідання Рамштайн
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, 19 березня 2024 року, Німеччина. AP

Сполучені Штати та інші західні країни розглядають можливість переведення під контроль НАТО Української оборонної контактної групи (формат Рамштайн) на випадок перемоги на прийдешніх президентських виборах у США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох європейських та одного американського чиновника, знайомих з обговоренням.

Відповідний крок посадовці планують обговорити під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 квітня, а остаточне рішення можуть ухвалити вже на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Зазначається, що таке переведення дозволило б державам-членам НАТО мати більше права голосу, якщо Дональд Трамп буде переобраний президентом та виступатиме проти поставок зброї Україні.

Як пише Politico, передача групи під контроль НАТО була б значним кроком до зміцнення західної підтримки України на тлі страху Європи щодо повернення Трампа до Білого дому.

Українська оборонна контактна група була створена навесні 2022 року і наразі контролюється Міністерством оборони США, зокрема головою Пентагону Ллойдом Остіном.

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