Сполучені Штати та інші західні країни розглядають можливість переведення під контроль НАТО Української оборонної контактної групи (формат Рамштайн) на випадок перемоги на прийдешніх президентських виборах у США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох європейських та одного американського чиновника, знайомих з обговоренням.

Відповідний крок посадовці планують обговорити під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 квітня, а остаточне рішення можуть ухвалити вже на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Зазначається, що таке переведення дозволило б державам-членам НАТО мати більше права голосу, якщо Дональд Трамп буде переобраний президентом та виступатиме проти поставок зброї Україні.

Як пише Politico, передача групи під контроль НАТО була б значним кроком до зміцнення західної підтримки України на тлі страху Європи щодо повернення Трампа до Білого дому.

Українська оборонна контактна група була створена навесні 2022 року і наразі контролюється Міністерством оборони США, зокрема головою Пентагону Ллойдом Остіном.