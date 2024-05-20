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Дуда зіставив загибель президента Ірану зі Смоленською катастрофою 2010 року
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Дуда зіставив загибель президента Ірану зі Смоленською катастрофою 2010 року

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Дуда співчуває Ірану та згадав про Смоленську катастрофу
Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Бухаресті, Румунія, 6 вересня 2023 року. Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Бухаресті, Румунія, 6 вересня 2023 року, фото: AP

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття стосовно загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Дуда зіставив випадок з авіакатастрофою у 2010 році під Смоленськом, коли загинули тодішній президент Польщі Лех Качинський, представники парламенту і командувачі війська.

Про це Дуда написав у своїй соцмережі Х.

Він сказав, що "глибоко зворушений звісткою про трагічну загибель" Раїсі та урядової делегації Ірану.

"Небагато націй мають такі трагічні сторінки в своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної і суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів. Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", — написав польський президент.

Під постом Дуди з'явилися коментарі людей, які незадоволені порівнянням президента Качинського та лідера Ірану — країни з авторитарним режимом.

"Красивий і зворушливий пост на честь різника нашої нації", "Я б не порівнював його [Качинського] та його смерть зі злочинцем, який убив тисячі опозиціонерів", "Не можна порівнювати союзника Росії, м’ясника з Тегерана, відповідального за вбивство 500 протестувальників, із Лехом Качинським" — такі коментарі є під дописом.

Смоленська трагедія

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154М. Загинули 96 людей, зокрема, тодішній президент Польщі Лех Качинський, дружина президента Марія, віцеспікери обох палат парламенту, депутати, начальник генштабу, військові командувачі, голова Нацбанку, представники духовенства, рідні жертв катинських розстрілів.

Першочерговою причиною трагедії й росіяни, й поляки називали помилку пілота та густий туман біля місця посадки. Проте Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого президента, з іншими представниками заснованої ними партії "Право і справедливість" стверджували, що катастрофу спричинив вибух ще до зіткнення з землею і за цим могла стояти Росія.

15 грудня 2023 року уряд Польщі розпустив комісію, яка повторно розслідувала катастрофу.

Загибель президента Ірану

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

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