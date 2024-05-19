Катастрофа вертольота президента Ірану. Як реагують у світі

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт здійснив жорстку посадку у гірському масиві. В регіон направлено близько 240 рятувальників Червоного Півмісяця, а також підрозділи іранської армії. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнюють дощ і туман.

Суспільне зібрало реакції світової спільноти на аварію вертольота Ібрагіма Раїсі.

Керівництво країн Європейського союзу разом із партнерами уважно стежать за ситуацією навколо приземлення вертольота президента Ірану Ібрагіма Раїсі, повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.

"Після повідомлень про те, що вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану і міністр закордонних справ, був змушений несподівано приземлитися, і їхній стан ще не зрозумілий. Разом із країнами-членами ЄС і партнерами ми уважно стежимо за ситуацією", — написав він у соцмережі Х.

Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич заявив, що ЄС активує картографічну службу швидкого реагування, на запит Ірану про допомогу.

"На прохання Ірану про допомогу ми активуємо картографічну службу ЄС швидкого реагування (супутникову систему) Copernicus у зв'язку з катастрофою гелікоптера, на борту якого, як повідомляється, перебували президент Ірану та міністр закордонних справ", — написав він у Х.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила журналістам, що президент Байденбув проінформований про ситуацію.

Al Jazeera з посиланням на джерела в Державному департаменті США повідомила, що американським дипломатам відомо про падіння вертольота, але Держдепартамент не коментує ситуацію.

Зазначається, що, що з 1979 року США та Іран не мають дипломатичних відносин. Якщо між двома урядами і існують якісь контакти, то лише через треті сторони.

"І, безумовно, США не пропонуватимуть жодної допомоги в пошуках гелікоптера з іранським президентом, як це було б у випадку зі збиттям гелікоптера союзників", — ззазначає телеканал.

Вірменія запропонувала Ірану "всю необхідну підтримку". Про це йдеться у повідомленні МЗС Вірменії.

"Шоковані новиною, що надійшла з Ірану. Наші думки та молитви з президентом Раїсі, міністром Абдоллахяном та всіма іншими особами, які перебувають на місці. Оскільки рятувальні операції тривають, Вірменія, як близький і дружній сусід Ірану, готовий надати всю необхідну підтримку", — зазначили у дипвідомстві.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що його країна готова надати допомогу Ірануу у пошуковій операції.

"Сьогодні, після дружнього прощання з президентом Ісламської Республіки Іран Ібрагімом Раїсі, ми були глибоко стурбовані новиною про аварійну посадку вертольота, який перевозив головну делегацію в Ірані. Наші молитви до Всемогутнього Аллаха з президентом Ібрагімом Раїсі та делегацією. Як сусід, друг і братська країна, Азербайджанська Республіка готова запропонувати будь-яку необхідну допомогу", — написав він в Х.

Туреччина також зголосилася надати допомогу Ірану у пошуково-рятувальних оперіцях.

"Ми з жалем стежимо за розвитком подій, пов'язаних з катастрофою гелікоптера в Ірані. Сподіваємося, що іранські посадовці, включаючи президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдуллахіяна, перебувають у безпеці, і висловлюємо наші співчуття братньому іранському народові. Вживаються заходи для надання всілякої підтримки пошуково-рятувальним операціям", — заявили в МЗС Туреччини.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що засмучений новинами про аварію вертольота і чекає на добрі новини.

"Як Турецька Республіка ми уважно стежимо за інцидентом, у повному контакті та координації з владою Ірану, і що ми готові надати будь-яку необхідну підтримку", — написав він у Твіттері.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш уважно стежить за новинами про катастрофу вертольота, передає NYT.

"Генеральний секретар із занепокоєнням стежить за повідомленнями про інцидент з літаком президента Ірану Раїсі. Він сподівається на безпеку президента і його оточення", — сказав речник.

Прем'єр-міністр Пакистану Шенбаз Шафір висловив підтримку іранському народу і зазначив, що чекає на "добрі новини".

"Почув тривожні новини з Ірану про гелікоптер президента Ібрагіма Раісі. З великою тривогою чекаємо хороших новин, що все добре. Наші молитви та найкращі побажання з шановним президентом Раїсі та всім іранським народом", — написав він в Х.

"Глибоко стурбований повідомленнями про сьогоднішній політ гелікоптера президента Раїсі. Ми солідарні з іранським народом у цю важку годину та молимося за благополуччя президента та його оточення", — заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.