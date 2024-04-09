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Роковини авіатрощі під Смоленськом: чому поляки припинили розслідування трагедії, в якій загинув президент Качинський
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Роковини авіатрощі під Смоленськом: чому поляки припинили розслідування трагедії, в якій загинув президент Качинський

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уламки польського літака неподалік Смоленська
Уламки польського президентського літака, який розбився неподалік Смоленська, Росія, 11 квітня 2010 року. AP/Sergey Ponomarev

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі поблизу російського міста Смоленськ загинули 96 людей, зокрема, тодішній президент Польщі Лех Качинський, представники парламенту країни, командувачі польського війська. Першочерговою причиною трагедії й росіяни, й поляки називали помилку пілота та густий туман біля місця посадки. Втім Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого президента, з іншими представниками заснованої ними партії "Право і справедливість" стверджували, що катастрофу спричинив вибух ще до зіткнення з землею і за цим могла стояти Росія.

15 грудня 2023 року уряд Польщі розпустив комісію, яка повторно розслідувала катастрофу. Суспільне розповідає, як шукали винних у трагедії та чому припинили розслідування.

Найбільша трагедія післявоєнної Польщі

Сайт Республіки Польща називає смоленську катастрофу найбільшою національною трагедією в післявоєнній історії країни. Тоді, 10 квітня 2010 року, під Смоленськом розбився літак Ту-154М. Загинули всі, хто перебував на борту, — сім членів екіпажу та 89 представників польської делегації. Серед них — тодішній президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, віцеспікери обох палат парламенту, депутати, начальник генштабу, військові командувачі, голова Нацбанку, представники духовенства, рідні жертв катинських розстрілів.

Польська делегація летіла до Росії, щоб відзначити 70-ті роковини Катинської трагедії — масового вбивства представниками НКВС майже 22 000 поляків неподалік Смоленська в 1940 році.

За кілька місяців після катастрофи російські та польські фахівці головною причиною трагедії називали неправильні дії екіпажу в умовах щільного туману над аеродромом. Додатково причиною вказували психологічний тиск на капітана повітряного судна, який нібито чинив головнокомандувач ВПС Польщі Анджей Бласік. У звіті йшлося, що у момент катастрофи він перебував у кабіні пілотів і міг наполягати на посадці у Смоленську за будь-яку ціну.

Різні погляди на трагедію опозиційних партій

Ярослав Качинський був переконаний, що трагедію спричинила диверсія росіян та звинувачував уряд Дональда Туска (прем’єр-міністр Польщі з 2007 по 2014 рік, з грудня 2023-го знову на цій посаді — ред) в недосконалому плануванні поїздки делегації й у тому, що після катастрофи не вдалося переконатися, що росіяни не підтасували докази судово-медичної експертизи. Депутат від партії Качинського "Право і справедливість" Антоній Мацеревич, у звіті "Чотири роки після Смоленська: як помер президент", стверджував, що літак збили вибухом. "Ніколи в історії світу уряд і прокуратура не намагалися так заблокувати доступ до правди", — казав Мацеревич.

Туск, який також втратив колег у Смоленську, відкидав ці звинувачення та заявляв, що "ПіС" розпалює ненависть до його прихильників і загострює політичні розбіжності у Польщі. Але коли "Право і справедливість" повернулася до влади у 2015-му, Польща все ж почала повторне розслідування.

Тоді ж Антоній Мацеревич — на той момент вже міністр оборони, заявив, що причиною трагедії міг стати теракт. За рік він повідомив, що один з бортових самописців літака "зафіксував момент вибуху", а у 2018-му казав, що нове, "справжнє" розслідування катастрофи показало, що її причиною були два вибухи на борту президентського лайнера. Польські та російські експерти, що займалися справою раніше, розкритикували ці висновки.

труни з президентом Польщі Лехом Качинським та його дружиною Марією Качинською
Люди стоять уздовж вулиці, коли катафалки з трунами покійного президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії Качинської прибувають до Кракова, Польща, 18 квітня 2010 року. AP/Markus Schreiber

***

Після катастрофи, десятого числа кожного місяця у Варшаві проходили "месячніци" — хода центральними вулицями столиці, які завершувалися промовою Качинського. Він обіцяв прихильникам рано чи пізно домогтися правди про те, що ж сталося у Смоленську.

У 2018-му Качинський заявив, що 96-та хода стане останньою — за кількістю жертв катастрофи. Історик і політолог Антоній Дудек вважає, що можливо, інтерес Качинського до смоленської катастрофи знизився, бо він переконався: якщо неспростовних доказів замаху на його брата не знайшли під час розслідування, що провели при владі "ПіС", їх не знайде ніхто.

У грудні 2023-го, коли прем’єр-міністром Польщі знову став Дональд Туск, новий кабінет міністрів розпустив урядову комісію, створену для повторного розслідування трагедії. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що це означає "кінець витрати сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного зі з’ясуванням причин смоленської катастрофи".

Автор: Артем Король.

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