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У МЗС Китаю озвучили своє бачення війни Росії проти України: "Докладаємо зусиль для політичного врегулювання"
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У МЗС Китаю озвучили своє бачення війни Росії проти України: "Докладаємо зусиль для політичного врегулювання"

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Китай
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. VCG/VCG via Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що КНР докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде "переможців та переможених".

Про це прессекретар китайського зовнішньополітичного відомства сказав під час пресконференції.

Веньбінь зазначив, що позиція Китаю щодо війни в Україні є "послідовною, чіткою та прозорою". За його словами, наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту "шляхом переговорів, а не бойових дій".

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Швидше за все, повинен переважати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети. Китай не є ні тим, хто створив конфлікт, ні його стороною, і ніколи не надавав летальну зброю чи обладнання жодній стороні", — пояснив речник китайського МЗС.

Він додав, що Пекін не шукає вигоди від війни, а інші держави не повинні "оббріхувати й атакувати нормальні відносини між Китаєм і Росією".

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.

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