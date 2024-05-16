Дрони Головного управління розвідки в ніч на 16 травня вдарили по оборонному заводі в російському місті Тула.

Це Суспільному підтвердили джерела в розвідці.

Про збиття двох безпілотників ЗСУ повідомляли вранці в Міноборони РФ.

У пресслужбі Міністерства з регіональної безпеки Тульської області заявили, що ППО збили два дрони над областю, потерпілих та руйнувань немає.

Раніше українські медіа, зокрема "РБК-Україна" та "Українська правда" писали, що в ніч на 16 травня безпілотники ГУР МО уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Попередні атаки ГУР по території Росії

Вночі 15 травня ГУР провело спецоперацію, в результаті якої атаки дронами зазнала паливна база в Ростовській області РФ. На об'єкті спалахнула пожежа.

13 травня Служба безпеки провела спецоперацію, в результаті якої дрони вразили нафтобазу та електропідстанцію у Липецькій та Бєлгородській області РФ.

12 травня ГУР Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої дронами були атаковані три важливі об'єкти на території Росії. Удару зазнав Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.