ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Удари по оборонному підприємстві в Тулі — це операція ГУР
ГУРДронРОСІЯОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВійнаЗброя і технології

Удари по оборонному підприємстві в Тулі — це операція ГУР

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Дрони Головного управління розвідки в ніч на 16 травня вдарили по оборонному заводі в російському місті Тула.

Це Суспільному підтвердили джерела в розвідці.

Про збиття двох безпілотників ЗСУ повідомляли вранці в Міноборони РФ.

У пресслужбі Міністерства з регіональної безпеки Тульської області заявили, що ППО збили два дрони над областю, потерпілих та руйнувань немає.

Раніше українські медіа, зокрема "РБК-Україна" та "Українська правда" писали, що в ніч на 16 травня безпілотники ГУР МО уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Попередні атаки ГУР по території Росії

Вночі 15 травня ГУР провело спецоперацію, в результаті якої атаки дронами зазнала паливна база в Ростовській області РФ. На об'єкті спалахнула пожежа.

13 травня Служба безпеки провела спецоперацію, в результаті якої дрони вразили нафтобазу та електропідстанцію у Липецькій та Бєлгородській області РФ.

12 травня ГУР Міноборони провело спецоперацію, в результаті якої дронами були атаковані три важливі об'єкти на території Росії. Удару зазнав Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Зеленський провів Ставку у Харкові: "Ситуація на Харківщині загалом контрольована"
Зеленський провів Ставку у Харкові: "Ситуація на Харківщині загалом контрольована"
Генштаб повідомив, що активність росіян на Харківському напрямку значно знизилась
Генштаб повідомив, що активність росіян на Харківському напрямку значно знизилась
Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
Фіцо п'ять годин рятували дві бригади, зараз його стан важкий — лікарі
День вишиванки 2024: як політики вітають Україну
Політики вітають Україну з Днем вишиванки та бажають перемоги Оновлюється

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Пожежа
Дрони ГУР атакували паливну базу у Ростовській області — джерела
НПЗ у Волгоградській області РФ
Спецоперація ГУР: дрони атакували три об'єкти на території РФ — джерела
Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
На початок