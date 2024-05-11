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Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
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Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела

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Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
Лукойл. Getty Images/Thierry Monasse

В ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області Росії.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

"В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА ГУР", — повідомило джерело.

За даними джерела, постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Наразі уточнюється, в якому стані зараз перебувають ці установки.

Також відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджень зазнала і димова труба печі П-1.

Раніше у Росії заявили, що у ніч проти 11 травня Бєлгородську, Волгоградську та Курську області атакували безпілотники. Як заявили в Міноборони РФ, російські військові нібито припинили “низку спроб здійснити атаки по території РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 “Вампір” і безпілотних літальних апаратів літакового типу”.

У Міноборони РФ також заявили, що чергові засоби ППО “знищили двадцять один реактивний снаряд і дев'ять БпЛА над територією Бєлгородської області, сім БпЛА перехопили і знищили над територіями Курської та Волгоградської областей”.

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