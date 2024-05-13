З 12 травня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України здійснюють кібератаку на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікації в Бєлгородській області РФ.

Про це повідомили джерела Суспільного у спецслужбі.

За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ.

Станом на 13 травня виведено з ладу такі ресурси:

основного інтернет-провайдера "Лучше.Нет";

вебсайт місцевої влади та уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому Міжрегіонгаз Бєлгород, Міністерства фінансів та бюджетної політики.

Місцеві користувачі соцмереж скаржаться на відсутність доступу до мережі Інтернет, неробочий мобільний інтернет, та відсутність зв'язку зі службами підтримки атакованих провайдерів. Водночас провайдери повідомляють про "аварійну ситуацію" та зазначають, що змушені припинити доступ до іноземних вебресурсів.

Джерела в ГУР МО зазначають, що DDoS-атака на російські сервіси триває.

Раніше кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

У березні кіберфахівці ГУР також реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.