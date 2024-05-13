ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кіберфахівці ГУР атакують інтернет-провайдерів і сайти місцевої влади Бєлгородської області — джерела
ГУРХакериВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Кіберфахівці ГУР атакують інтернет-провайдерів і сайти місцевої влади Бєлгородської області — джерела

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Хакер
Хакер. Getty Images

З 12 травня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України здійснюють кібератаку на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікації в Бєлгородській області РФ.

Про це повідомили джерела Суспільного у спецслужбі.

За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ.

Станом на 13 травня виведено з ладу такі ресурси:

  • основного інтернет-провайдера "Лучше.Нет";
  • вебсайт місцевої влади та уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому Міжрегіонгаз Бєлгород, Міністерства фінансів та бюджетної політики.

Місцеві користувачі соцмереж скаржаться на відсутність доступу до мережі Інтернет, неробочий мобільний інтернет, та відсутність зв'язку зі службами підтримки атакованих провайдерів. Водночас провайдери повідомляють про "аварійну ситуацію" та зазначають, що змушені припинити доступ до іноземних вебресурсів.

Джерела в ГУР МО зазначають, що DDoS-атака на російські сервіси триває.

Раніше кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

У березні кіберфахівці ГУР також реалізували спецоперацію, в результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Служба безпеки України
Дрони СБУ вдарили по нафтобазі та електропідстанції в РФ — джерела
Зеленський, Санчес
Зеленський їде в Іспанію для підписання безпекової угоди — ЗМІ
Евакуація з Вовчанська, Харківщина
СБУ дронами вразила нафтобазу та електропідстанцію РФ, жителів прикордоння Харківщини евакуюють. 810 день війни. Онлайн
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
73 танки і бронемашини та 1740 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
НПЗ у Волгоградській області РФ
Спецоперація ГУР: дрони атакували три об'єкти на території РФ — джерела
Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгоградській області РФ — джерела
ГУР Міноборони
Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С — джерела
Ракети, ядерна зброя
ГУР МО про майбутні ядерні навчання РФ: "Ядерний шантаж — це постійна практика Кремля"
На початок