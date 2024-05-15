Україна та Польща працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки, яка буде підписана найближчим часом.

Про це в інтерв'ю "Радо Свобода" розповів посол України в Польщі Василь Зварич.

За його словами, нещодавно з візитом у Варшаві був перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив саме цьому питанню".

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", – сказав Зварич.

Він додав, що зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди й буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні. Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа.

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", — пояснив український дипломат.

На думку Зварича, угода з Польщею буде "амбітною", оскільки це найближчий сусід і Польща багато допомагає Україні у військовому плані. Йдеться про допомогу на 4 мільярди євро.

"Робота величезного логістичного хабу в Ясьонці, навчання наших військових – багато інших таких аспектів, які навіть без цієї угоди про гарантії Польща вже робить. Це ті елементи, які інші країни прописують, а Польща робить, але ми це ще покладемо на папір", – зазначив він.

За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".

4 травня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України — є "слушними". Він також підкреслив, що Польща "не відкриває свої карти" у запитах можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт G7. На ньому президенти Європейської ради, Єврокомісії та представники держав "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Відповідні договори з Україною вже уклали: