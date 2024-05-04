Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України, є "слушними". Він також підкреслив, що Польща "не відкриває свої карти" у запитах можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Про це глава МЗС Польщі розповів в інтерв'ю BBC World, передає RMF24.

На запитання, наскільки Росія стане прямою загрозою для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що не вважає, що Путін проявить таку необачність і нападе на країну-члена НАТО. Водночас Сікорський зауважив, що президент РФ був "нерозсудливим, нападаючи на Україну", і тепер визнаний воєнним злочинцем.

Коментуючи заяву президента Франції Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський заявив, що правильно поставити президента РФ в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ в Україну, він сказав, що польське Міноборони "не розкриватиме карти".

"Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4%, і ми можемо витратити більше наступного року", — сказав Сікорський.

2 травня Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.