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"Оборонні бюджети в Європі зростають, бо Росія нам загрожує" — глава польського МЗС Сікорський
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"Оборонні бюджети в Європі зростають, бо Росія нам загрожує" — глава польського МЗС Сікорський

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Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. AP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що оборонні бюджети у країнах Європи збільшуються, оскільки Росія загрожує європейському континенту.

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю кореспондентові RMF FM Павлу Жуховському під час візиту до Вашингтона, де триває підготовка до липневого саміту НАТО.

"Оборонні бюджети в Європі збільшуються, і Польща, як відомо, тут лідер, тому що вони повинні збільшуватися, адже Росія вторгається до своїх сусідів і погрожує нам", — зазначив Сікорський.

Він також висловив сподівання, що під час саміту НАТО у липні будуть намічені практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів.

"Сподіваюся, що під час саміту НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернулася до своїх витоків. Тобто стримує агресивну Росію і показує їй: до цього моменту і ні кроку далі", — додав міністр.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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