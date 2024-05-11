Макрон знову не виключив втручання Франції у війну на боці України

Президент Франції Емманюель Макрон вчергове не виключив втручання Парижа на боці України у війні з РФ, але водночас висловив сподівання, що його країні не доведеться воювати.

Про це глава Франції заявив під час відповідей на запитання інтернет-користувачів у соцмережі X 11 травня.

За його словами, в якийсь момент європейці повинні бути готові зупинити Росію від подальшого просування в Україні, але він "сподівається всім серцем, що нам не доведеться воювати".

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримуючим фактором та бути переконливими для наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко й загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання", – сказав Макрон

Французький президент підкреслив, що на "кону" суверенітет і територіальна цілісність України, але водночас верховенство права та спільні правила також під загрозою.

"І якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то переможе право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, адже це відбувається за 1500 кілометрів від нас Отже, в Україні на карту поставлено наше майбутнє й наша безпека", – констатував Макрон.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.