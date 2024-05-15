Російська Федерація заманює мігрантів, а також своїх громадян воювати проти України обіцяючи фальшиві можливості працевлаштування.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними ЗМІ, Міноборони Росії вербує російських громадян і мігрантів у підконтрольні йому компанії за фальшивими контрактами з обіцянкою одноразової виплати 405 тис. рублів (близько 4400 доларів).

Зазначається, що російські компанії беруть участь у цій схемі, щоб продемонструвати свою лояльність до російського уряду та зберегти своїх нинішніх співробітників, ймовірно, щоб захистити їх від мобілізації.

Міноборони Росії негайно відправляє осіб, завербованих за фальшивими контрактами, воювати в Україну. Такі схеми фальшивих можливостей працевлаштування спрямовані на громадян Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Індії та Конго.

Як зазначили в Інституті, мета влади РФ поповнити лави армії без проведення загальної мобілізації.

Раніше у ГУР повідомили, що Москва збільшує агітаційні заходи у регіонах РФ, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

За даними британської розвідки, у 2024 році російська армія хоче залучити близько 400 тисяч військових-контрактників, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України.