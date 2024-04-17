Москва збільшує агітаційні заходи у регіонах РФ, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначили у відомстві, "представникам російського режиму в регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву", оскільки зниження чисельності строковиків означатиме зменшення кількості охочих підписувати контракт з армією РФ.

"Активізація інформаційного впливу на населення в регіонах Росії включає посилену глорифікацію військових і розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України", — вказали в ГУР.

Українські розвідники поінформували, що для агітації росіяни залучають залізницю — "вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку".

"Тож, путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", — додали у відомстві.