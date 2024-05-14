Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває у місці ключових боїв. Харківський напрямок посилили. Також президент говорив телефоном з президентами Франції та Південної Кореї — Емманюелем Макроном та Юн Сок Йолем. А Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України готується до саміту Альянсу.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність", — сказав Зеленський.

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Український президент згадав про зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони говорили про прискорення постачань від США на фронт і про системи ППО, яких іще потребує Україна. "Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними", — додав Зеленський.

Зеленський 14 травня провів майже 2-годинну розмову телефоном із президентом Франції Макроном: "Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші перспективи, про потреби наших воїнів. Еммануель, пан Президент, підтвердив свою участь у Саміті миру, і власне зміст Саміту у Швейцарії дасть розуміння, які інші кроки зможемо зробити найближчими місяцями заради наближення миру та відновлення повної сили міжнародного права для України, для всіх народів, які зазнають агресії".

Також Зеленський говорив телефоном з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Той підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру. Також говорили про розмінування в Україні та майбутню двосторонню безпекову угоду між країнами.

А в межах підготовки до саміту НАТО влітку 2024 року Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку очолюють керівник ОПУ Андрій Єрмак та данський політик Андерс Фог Расмуссен, 14 травня презентувала звіт про перспективи України припинити війну та не допустити наступних.