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У Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади Кубракова
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У Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади Кубракова

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Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. ОПУ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це свідчать дані на сайті Парламенту.

У пояснювальній записці депутати пояснили ініціативу провалом регіональної політики, яка входить у його зону відповідальності.

Зазначається, що з початком повномасштабної війни, окремим викликом стала необхідність здійснення якісної регіональної політики, зокрема взаємодії з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, військово-цивільними адміністраціями.

"Нові виклики зумовлені повномасштабним вторгненням вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики перебуває в критичному стані", — йдеться у пояснювальній записці.

Нардепи наголосили, що "є гостра потреба в утворенні окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою".

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, сьогодні парламент розгляне заяву про відставку міністра агрополітики Миколи Сольського, а також звільнення з посади віцепрем’єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Тут цікава деталь, зазвичай по практиці міністри самі пишуть заяву про власну відставку, а тут збирають підписи від депутатів на відповідну постанову. Тобто це буде як ініціатива депутатів понизити у статусі міністра", — написав він у Телеграм.

Нардеп Віталій Безгін пояснив ініціативу щодо звільнення Кубракова тим, що, що фракція "Слуги народу" підтримала "цілком обґрунтовану позицію", що паралельно керувати і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.

"Річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Фракція визнала, що трохи понад рік тому здійснила помилку. Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання", — написав він у Фейсбуці.

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