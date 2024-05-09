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У профільному комітеті Ради розповіли, чому влада вирішила розділити Мінвідновлення на два відомства
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У профільному комітеті Ради розповіли, чому влада вирішила розділити Мінвідновлення на два відомства

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Верховна рада
Верховна рада. УНІАН

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, коментуючи рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України й про розділення відомства на два окремих, заявив, що Мінвідновлення почало "провисати".

Про це Віталій Безгін розповів у кулуарах Верховної ради 9 травня, передає кореспондент Суспільного.

"Позиція (про розділення міністерств — ред.) була зрозуміла. Колись в нас було окреме Міністерство інфраструктури і окреме Міністерство розвитку громади та територій, так званий Мінрегіон. І коли півтора роки тому відбулося поєднання, насправді відбулось звільнення 90-95% фахівців з Мінрегіону. Відповідно, вся ця галузь у нас "провисла". Про це нам одноразово казали наші європейські партнери", — сказав нардеп.

За його словами, якщо подивитись у звіти Єврокомісії та її рекомендації — то Мінвідновлення "нічого не виконує".

"І це проблема, тому ми вирішили, що треба розділити це відомство на два, як було раніше. Ми зробили помилку, ми її визнали, ми виправляємо ситуацію", — пояснив Безгін.

Політик додав, що півтора року тому, коли влада вирішила об'єднати Мінрегіон і Мінінфраструктури в одне відомство, особисто він зазначав, що будуть певні "ризики".

"Я казав про ці ризики ще на початку цієї історії (йдеться про об'єднання міністерств — ред.), що можуть бути проблеми. Напевно, базова логіка була в тому, що відбудова відбувається в регіонах та територіальних громадах. І було б правильно синхронізувати саму базову політику, як території працюють, і що на них відбудовувати. Але це не вдалося зробити, тому маємо, що маємо", — сказав Безгін.

На запитання, хто очолить два нові міністерства, член комітету ВР місцевого самоврядування сказав, що, ймовірно, на посаду виконувача обов'язків глави Мінінфраструктури знову ж таки буде призначено Олександра Кубракова.

"А зараз не може бути призначення, бо воно може бути тільки після голосування парламенту. А якщо ми кажемо про найближчі два тижні, то там буде виконувач обов'язків", — сказав Безгін.

Що цьому передувало

Напередодні за даними джерел "УП", пропозицію щодо розʼєднання Мінвідновлення на два окремих міністерства на фракційному засіданні партії "Слуга народу" висловили члени комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, тому що нібито відомство "провалило регіональну політику".

Вже 9 травня у Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. У парламенті планують розділити Мінінфраструктури та регіональної політики, яке очолював Кубраков, на два відомства.

Вранці комітет ВРУ з питань транспорту підтримав постанову про звільнення Кубракова з посади. Водночас сам Кубраков заявив про готовність до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками.

Вже вдень парламент проголосував за звільнення Кубракова.

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