США стурбовані військовою операцією ЦАХАЛ в місті Рафах на півдні сектора Гази та не можуть її підтримати, оскільки досі не бачили плану Ізраїлю із захисту цивільних мешканців.

Про це в інтерв'ю CBS заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що президент США Джо Байден завжди сповнений рішучості підтримувати Ізраїль у самообороні та намагатися переконатися, що 7 жовтня ніколи не повториться.

"Водночас він чітко заявив, що, роблячи це, вкрай важливо, щоб Ізраїль захищав цивільних осіб і переконався, що гуманітарна допомога потрапляє до тих, хто її потребує", — сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що США оприлюднили звіт, у якому викладено занепокоєння Вашингтона щодо постачання гуманітарної допомоги в Газу, особливо в перші місяці після 7 жовтня.

"А коли справа стосується використання зброї, враховуючи всю шкоду, завдану дітям, жінкам, чоловікам, було розумно оцінити, що в деяких випадках Ізраїль діяв у спосіб, який не відповідає міжнародному гуманітарному праву", — сказав він і додав, що США та Ізраїль проводять "сотні розслідувань щодо різних інцидентів, які мали місце з 7 жовтня".

Блінкен наголосив, що Вашингтон підтримує Ізраїль і нагадав, що США вперше в історії взяли участь в активній обороні Ізраїлю, коли Іран здійснив атакував країну, випустивши 300 снарядів, у тому числі балістичних ракет.

Водночас Держекретар зазначив, що США багато місяців висловлюють стурбованість щодо операції ЦАХАЛу в Рафасі.

"Більшість населення з Гази, переміщеного з півночі, і з Центральної Гази поїхали в Рафах, там близько 1,4 мільйона людей. І ми сказали Ізраїлю, що ми не можемо і не будемо підтримувати операцію в Рафасі, велику військову операцію, за відсутності надійного плану захисту цивільного населення. Ми не бачили цього плану", — сказав він.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена, намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на Рафах та пропонує конфіденційні розвіддані, щоб допомогти ізраїльським військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

9 травня американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Біньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.

10 травня Ізраїль завдав удару по східній частині Рафаху, оскільки переговори про припинення вогню завершилися безрезультатно.