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Байден назвав умову для перемир'я в секторі Гази
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Байден назвав умову для перемир'я в секторі Гази

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден. AP

Припинення вогню в секторі Гази може бути досягнуто "вже завтра", якщо організація ХАМАС відпустить ізраїльських заручників, яких вона утримує.

Про це на заході під час своєї виборчої кампанії у штаті Вашингтон заявив президент США Джо Байден, передає CNN.

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАСу. Якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра", — заявив Байден.

Зазначається, що цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову "застрягли". ХАМАС заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на "початкову стадію". Представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його як прикриття для нападу на Рафах.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена, намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на Рафах та пропонує конфіденційні розвіддані, щоб допомогти ізраїльським військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

Переговори Ізраїлю і ХАМАСу

З вівторка в Каїрі зустрічалися делегації ХАМАСу, Ізраїлю, США, Єгипту і Катару. Переговори в столиці Єгипту досягли певного прогресу, але жодної угоди не було досягнуто, повідомили два джерела Reuters в єгипетських органах безпеки.

Член політичного офісу Хамасу в Катарі Іззат ар-Рішек заявив, що делегація ХАМАСу покинула Каїр, підтвердивши свою згоду з пропозицією посередників про припинення вогню. План передбачає звільнення ізраїльських заручників, які утримуються в полоні в Газі, і низки палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

ХАМАС звинувачує Ізраїль у відсутності домовленостей, а в Telegram-акаунті його телеканалу “Аль-Акса” йдеться про те, що угруповання не піде на жодні поступки, окрім тих, що містяться в прийнятій ним пропозиції.

Ізраїль заявив, що відкритий до перемир'я, але відкинув вимоги про припинення війни.

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