Ізраїль завдав удару по Рафаху в Секторі Гази

Ізраїль завдав удару по східній частині Рафаху, оскільки переговори про припинення вогню завершилися безрезультатно.

Про це пише Reuters.

Як повідомили палестинські жителі, ізраїльські сили обстріляли райони Рафаха в четвер, 9 травня. При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув погрози президента США Джо Байдена не надавати зброю Ізраїлю, якщо той атакує південну частину Гази.

“Якщо потрібно, ми будемо боротися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж наші нігті”, — сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Як пише Reuters, пізно ввечері в четвер високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що останній раунд переговорів у Каїрі про припинення бойових дій в Газі завершився, і Ізраїль продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах сектора Газа, як і планувалося.

Ізраїль представив посередникам свої застереження щодо пропозиції ХАМАС про звільнення заручників, сказав чиновник.

У Газі палестинські бойовики з угруповань ХАМАС та “Ісламський джихад” заявили, що їхні бойовики обстріляли протитанковими ракетами і мінометами ізраїльські танки, зосереджені на східних околицях міста.

Мешканці та медики Рафаха, найбільшого міського району Гази, який ще не захоплений ізраїльськими сухопутними військами, повідомили, що в результаті ізраїльської атаки біля мечеті загинуло щонайменше троє людей і ще кілька отримали поранення в східному кварталі Бразилія.

На відеозаписах з місця події видно, що мінарет під уламками і два тіла, загорнуті в ковдри.

За даними агенції, внаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинуло щонайменше 12 людей, серед яких були жінки і діти.

Серед загиблих — старший командир бойовиків “Бригад аль-Муджахедін” і його сім'я, а також сім'я ще одного лідера угруповання, медики, родичі і представники угруповання.

Ізраїль заявляє, що бойовики ХАМАСу переховуються в Рафаху, де населення збільшилося за рахунок сотень тисяч жителів Гази, які шукають притулку від бомбардувань, що перетворили більшу частину прибережного анклаву на руїни.

У Сполучених Штатах Білий дім повторив своє сподівання, що Ізраїль не розпочне повномасштабну операцію в Рафаху. Там заявили, що він не вірять, що це сприятиме досягненню мети Ізраїлю — перемозі над ХАМАСом.

“На думку (президента Байдена — ред.), удар по Рафаху не сприятиме досягненню цієї мети”, — заявив речник Джон Кірбі.

Кірбі сказав, що на ХАМАС чиниться значний тиск з боку Ізраїлю, і є кращі варіанти боротьби із залишками керівництва угруповання, ніж операція зі значним ризиком для цивільного населення.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я Гази, контрольоване ХАМАСом, внаслідок атак Ізраїлю на Газу загинуло близько 35 000 палестинців і майже 80 000 отримали поранення, більшість з них — цивільні. Це сталося у відповідь на напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і викрадено 252. За останніми ізраїльськими даними, в Газі залишаються 128 заручників і 36 були оголошені загиблими.

У середу Байден виступив із застереженням проти наземного вторгнення в Рафах, заявивши про це в інтерв'ю CNN: “Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах... я не постачатиму зброю”.

Посол Ізраїлю в США заявив, що рішення не надавати зброю Ізраїлю через Рафах посилає “неправильний сигнал” ХАМАСу і ворогам країни.

Ізраїльські військові мають необхідні боєприпаси для проведення операцій в Рафаху та інших запланованих операцій, заявив головний речник збройних сил контр-адмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, ізраїльські збройні сили вже вбили 50 палестинських бойовиків у східній частині Рафаха і виявили кілька тунелів.

Переговори завершені

З вівторка в Каїрі зустрічалися делегації ХАМАСу, Ізраїлю, США, Єгипту і Катару. Переговори в столиці Єгипту досягли певного прогресу, але жодної угоди не було досягнуто, повідомили два джерела в єгипетських органах безпеки.

Член політичного офісу Хамасу в Катарі Іззат ар-Рішек заявив, що делегація ХАМАСу покинула Каїр, підтвердивши свою згоду з пропозицією посередників про припинення вогню. План передбачає звільнення ізраїльських заручників, які утримуються в полоні в Газі, і низки палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

ХАМАС звинувачує Ізраїль у відсутності домовленостей, а в Telegram-акаунті його телеканалу “Аль-Акса” йдеться про те, що угруповання не піде на жодні поступки, окрім тих, що містяться в прийнятій ним пропозиції.

Ізраїль заявив, що відкритий до перемир'я, але відкинув вимоги про припинення війни.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує працювати з Ізраїлем над поправками до пропозиції про припинення вогню. Він додав, що робота над остаточним текстом угоди була “неймовірно складною”.