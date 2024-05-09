Байден заявив про обмеження постачання зброї Ізраїлю у разі операції в Рафаху

США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Беньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.

Про це заявив американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN.

"Я ясно дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах — а вони ще не увійшли в Рафах — якщо вони увійдуть в Рафах, ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст", — сказав Байден.

За його словами, ізраїльські війська «ще не перетнули червону лінію» і не зайшли до густонаселених районів, а поки що знаходяться на кордоні.

За словами американського президента, внаслідок використання 2000-фунтових бомб Ізраїлем у секторі Газа загинули мирні жителі. Ці бомби США поставили Ізраїлю у грудні 2023 року.