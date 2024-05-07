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"Інавгурація" Путіна | реакція на церемонію | Хто був присутній. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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"Інавгурація" Путіна | реакція на церемонію | Хто був присутній. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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У Росії відбулась "інавгурація" Путіна, він склав присягу президента. Це п’ятий термін Путіна й тепер він буде очільником Росії наступні шість років – до 2030 року. На церемонію прибули представники шести країн, інші – відмовились брати участь.

Чи визнають легітимність Путіна у Європі та у світі, яка реакція МЗС України на "інавгурацію" у Росії та промова Путіна на церемонії – про усе розповідаємо у дайджесті "Несеться".

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Усі новини про "інавгурацію "Путіна читайте тут.

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